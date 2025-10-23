Россия
17:23, 23 октября 2025Россия

Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования воздуха в районе ЧП на заводе в Копейске

Роспотребнадзор: Загрязнения воздуха после взрыва в Копейске не выявлено
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Чирков / ТАСС

Загрязнения воздуха после взрыва на заводе в Копейске Челябинской области не выявлено. Результаты исследования раскрыли в Роспотребнадзоре по российскому региону, передает РИА Новости.

Специалисты проверили качество и состояние воздуха у жилых домов, прилегающих к предприятию, где произошло чрезвычайное происшествие. Лабораторные исследования проводились по определению 20 загрязняющих веществ и гамма-фона.

«В отобранных пробах превышение гигиенических нормативов не регистрировалось», — заверили в надзорном ведомстве.

Взрыв на предприятии в Челябинской области произошел вечером в среду, 22 октября. По одной из версий, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе в одном из цехов завода. По другой — произошла детонация боеприпасов.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. По последним данным, пострадали 19 человек, 12 спасти не удалось. Еще 10 сотрудников ищут.

