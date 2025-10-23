Экономика
10:58, 23 октября 2025
Экономика

Российские власти захотели смягчить условия по НДС для одной категории компаний

РБК: Правительство России обсуждает смягчение условий по НДС для малого бизнеса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Представители правительства России совместно с членами администрации президента обсуждают вопрос смягчения условий по налогу на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии.

Ранее Министерство финансов (Минфин) внесло на рассмотрение в Госдуму ряд поправок в Налоговый кодекс. Изменения предусматривали, в частности, повышение на 2 процентных пункта базовой ставки НДС (с 20 до 22 процентов), а также шестикратное снижение (с 60 миллионов до 10 миллионов рублей в год) порога дохода, при котором фирмы и индивидуальные предприниматели на «упрощенке» должны платить этот налог.

Нынешние обсуждения касаются предельного размера дохода для плательщиков УСН в целях уплаты НДС, отметил один из собеседников издания. Некоторые участники дискуссии в правительстве, уточнил он, предлагали установить его на уровне в 30 миллионов рублей, однако эта инициатива не получила широкой поддержки в ходе совещания. Другое предложение предполагало введение «лестницы» порогов для перехода на НДС. Например, 30-20-15 миллионов рублей в первые три года, или 20-15-10 миллионов, или 20-10 миллионов.

В итоге участники дискуссии сошлись во мнении, что необходим «более плавный поэтапный переход», в том числе в вопросе изменения порогов доходов, при которых становятся плательщиками НДС. В этом контексте нужно отменять льготы по этому налогу не разово, а поэтапно. Это необходимо, чтобы российский малый бизнес лучше адаптировался к новым условиям. «Эта позиция положительно оценивается в правительстве», — резюмировал второй собеседник.

Резкое снижение порога дохода, при котором фирмы и индивидуальные предприниматели на «упрощенке» должны платить НДС, по задумке властей, должно помочь в борьбе с теневым сектором. Однако ряд экспертов усомнился в эффективности подобной меры. Аналитики полагают, что шестикратное снижение порога дохода для уплаты НДС приведет к массовому дроблению относительно небольшого бизнеса. На фоне заметного увеличения издержек предприниматели с большой долей вероятности предпочтут придерживаться такой стратегии, так как высокая налоговая ставка ударит по их и без того непростому финансовому положению. Иными словами, это приведет к прямо противоположному ожиданиям Минфина эффекту.

