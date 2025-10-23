СК оценил версию о побеге бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи

СК опроверг версию о побеге из страны пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, которая бесследно пропала в тайге Красноярского края, не планировала сбежать в другу страну и не покупала билеты. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета (СК) по Красноярскому Краю и Хакасии Юлия Арбузова, ее цитирует aif.ru.

«Нет данных, свидетельствующих о том, что Усольцевы убыли за пределы Российской Федерации. Таких намерений у них не было, их счета говорят о том, что они здесь осуществляли все свои действия. У них были планы, например, по строительству дома», — сказала представитель ведомства.

Она добавила, что Усольцевы не совершали никаких переводов и не приобретали никаких билетов. Пропавшая семья, по ее словам, ни с кем не конфликтовала до исчезновения, что также говорит о том, что супруги вместе с ребенком не убегали в другую страну.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь бесследно исчезли в конце сентября. Они отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае, где и пропали. Сообщалось, что семья в последний момент до похода изменила свои планы — супруги Усольцевы должны были пойти на тантру. Выдвигалась версия, что пропавшая семья могла инсценировать трагедию и убежать за границу, а также что их пропажа может быть связана с секретными поселениями.