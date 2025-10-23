Ценности
Собчак похвасталась роскошной сумкой из лошадиных волос

Журналистка Ксения Собчак похвасталась сумкой Hermès из лошадиных волос
Екатерина Ештокина

Кадр: @xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак похвасталась роскошным аксессуаром. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость продемонстрировала сумку Hermès, сделанную из лошадиных волос и полученную с показа. По словам знаменитости, она является клиентом марки с 1998 года, в связи с чем ей подарили эксклюзивное изделие. «Сумка-волосы. С дефиле одна вот такая», — заявила Собчак.

Известно, что стоимость сумок упомянутого бренда составляет десятки миллионов рублей.

Ранее в октябре Собчак сравнила Джонни Деппа с российским бизнесменом на показе в Париже. Знаменитость разместила сразу несколько фотографий с шоу, которое проходило в рамках Недели моды.

