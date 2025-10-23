В Британии посмеялись над очередным пакетом европейских санкций против России

Журналист Лафлэнд: Европейские санкции против России ни на что не влияют

Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X посмеялся над очередным пакетом европейских санкций против России, отметив, что они ни на что не влияют.

«Забавно, предыдущий пакет санкций, 18-й, должен был стать переломным моментом... как и 17-й, 16-й и так далее», — написал он, сопроводив комментарий эмодзи с клоуном.

В четверг, 23 октября, стало известно, что США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек». Евросоюз также утвердил санкции, коснувшиеся в том числе сферы энергетики.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.

