В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа

Fakt: За отменой встречи Путина и Трампа в Будапеште стоит Рубио

За отменой встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште стоит американский госсекретарь Марко Рубио. Такое мнение озвучила в разговоре с Fakt польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

По ее словам, Рубио хочет уберечь главу Белого дома от публичного поражения. «Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком на глазах у всего мира», — пояснила Гурницкая-Партыка.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — сказал он. До этого американский лидер выражал сомнение в том, что встреча состоится. «Не хотелось бы терять время впустую», — заявил он.