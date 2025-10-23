Мир
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа

Fakt: За отменой встречи Путина и Трампа в Будапеште стоит Рубио
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

За отменой встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште стоит американский госсекретарь Марко Рубио. Такое мнение озвучила в разговоре с Fakt польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

По ее словам, Рубио хочет уберечь главу Белого дома от публичного поражения. «Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком на глазах у всего мира», — пояснила Гурницкая-Партыка.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — сказал он. До этого американский лидер выражал сомнение в том, что встреча состоится. «Не хотелось бы терять время впустую», — заявил он.

