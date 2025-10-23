В России оценили пригодность реки с крокодилами для проведения соревнований Олимпиады

Федерация гребли России сочла пригодной реку с крокодилами для Олимпиады-2032

Президент Федерации гребли России Алексей Свирин оценил пригодность реки Фицрой, в которой обитают крокодилы, для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх 2032 года в Австралии. Его слова приводит Sport24.

Свирин заявил, что крокодилы не станут угрозой для участников Игр. Он обратил внимание на то, что в 2017 году в США гребной канал также находился рядом с водоемами, где жили крокодилы, но трассу огородили барьерами и соревнования прошли без инцидентов.

22 октября независимый орган по координации и инфраструктуре летних Олимпийских игр 2032 года счел реку Фицрой пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Результаты исследования будут переданы Международной федерации гребного спорта (World Rowing). В Австралии рассчитывают убедить организацию в том, что в Фицрое можно безопасно проводить старты.

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа. Столицей соревнований станет австралийский город Брисбен.