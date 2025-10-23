Россия
15:11, 23 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России анонсировали более жесткие удары по территории Украины

Депутат Колесник: Стоит ожидать более массированные удары ВС России по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия свободна от международных договоров и будет действовать в своих интересах, поэтому стоит ожидать более жестких ударов по Украине, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что после срыва переговоров в Венгрии Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.

«Дмитрий Анатольевич [Медведев] просто так ничего не говорит. Он иногда делает это эмоционально, но у него очень четкая и выверенная позиция. После заявления [главы офиса президента Украины Андрея] Ермака о том, что будут наносить более массированные удары вглубь России, я думаю, что вполне вероятно ожидать еще более массированные многократные удары по Украине», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что Россия свободна в своих действиях из-за отсутствия договоров с кем бы то ни было

«Поэтому будем делать все в интересах России. Просчитано, четко и без всяких оглядок на какие-то там международные договоры, которых, кстати, и нет», — подытожил депутат.

Медведев ранее заявлял о том, что благодаря отказу президента США Дональда Трампа встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште Вооруженные силы России без оглядки на мирные переговоры могут начать атаковать территорию Украины более массированными ударами.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что отменил саммит с Путиным, так как усомнился в эффективности встречи. «Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — говорил он.

В начале октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России. По его словам, Москва должна понимать, что в ответ на удары по Украине Киев может также нанести значительный урон.

