Reuters: В Новой Зеландии больше 100 тысяч человек объявили забастовку

В Новой Зеландии больше 100 тысяч учителей, медсестер, врачей, пожарных и вспомогательного персонала объявили о забастовке. Об этом сообщило Reuters.

Участники этой стачки требуют увеличения финансирования и ресурсов для государственного сектора и выражают недовольство правоцентристским правительством страны. Профсоюзы назвали забастовку крупнейшей за последние десятилетия. Как заявила вице-президент Ассоциации штатных медицинских специалистов Сильвия Бойз, стоимость жизни выросла, а в здравоохранении и образовании идут сокращения.

«Мы теряем больше специалистов, чем когда-либо прежде», — добавила она.

В свою очередь, правительство назвало протесты политическим трюком. Между тем недавние опросы свидетельствуют о снижении поддержки правящей коалиции.

Издание напомнило, что с момента прихода к власти в 2023 году консервативное правительство сократило новые государственные расходы, пытаясь вернуть государственный бюджет к профициту. В результате экономика сократилась в трех из последних пяти кварталов, и исторически большое число новозеландцев покинули страну.

Тем не менее министр государственных услуг Джудит Коллинз назвала забастовку несправедливой, непродуктивной и ненужной и попыталась возложить на участников протестов ответственность за то, что будут отменены приемы и операции тысяч человек, а сотни тысяч детей пропустят еще один день в школе. Впрочем, правительство заявило о готовности к переговорам.

В начале сентября 2025 года Новая Зеландия снизила потолок цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 47,6. За год до этого она ввела санкции против России и Белоруссии.