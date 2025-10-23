Захарова назвала ничтожной и нелегитимной одну меру ЕС

Захарова: Проект трибунала ЕС против РФ является нелегитимной мерой

Проект трибунала Евросоюза (ЕС) против России является нелегитимной мерой. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Работы и решения данной нелегитимной структуры, если она когда-нибудь увидит свет, будут для нас ничтожны», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что присоединение любого государства к этому трибуналу будет расцениваться российской стороной «как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями».

По ее словам, инициатива создания антироссийского трибунала — это «механизм заказного правосудия, не имеющий ничего общего с попыткой установления истины.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия отказались участвовать в инициативе ЕС по созданию трибунала против России.