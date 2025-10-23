Зеленский отреагировал на введение американских санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский ждал введения санкций США против российской энергетики. Об этом он заявил перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.
«Мы ждали этого», — сказал он, комментируя решение о введении санкций.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США вводит санкции против двух крупных российских нефтяных компаний. Речь идет, в частности, о компании «Лукойл».
Кроме того, 23 октября страны Евросоюза утвердили 19-й пакет санкций против России, большей частью направленный на нефтяной и газовый экспорт. В числе ограничений ужесточение запрета на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями.