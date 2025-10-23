Зеленский отреагировал на введение американских санкций против России

Зеленский заявил, что ждал санкций США против российской энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский ждал введения санкций США против российской энергетики. Об этом он заявил перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Мы ждали этого», — сказал он, комментируя решение о введении санкций.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США вводит санкции против двух крупных российских нефтяных компаний. Речь идет, в частности, о компании «Лукойл».

Кроме того, 23 октября страны Евросоюза утвердили 19-й пакет санкций против России, большей частью направленный на нефтяной и газовый экспорт. В числе ограничений ужесточение запрета на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями.