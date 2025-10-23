Бывший СССР
11:08, 23 октября 2025Бывший СССР

Зеленский отреагировал на введение американских санкций против России

Зеленский заявил, что ждал санкций США против российской энергетики
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ждал введения санкций США против российской энергетики. Об этом он заявил перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Мы ждали этого», — сказал он, комментируя решение о введении санкций.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США вводит санкции против двух крупных российских нефтяных компаний. Речь идет, в частности, о компании «Лукойл».

Кроме того, 23 октября страны Евросоюза утвердили 19-й пакет санкций против России, большей частью направленный на нефтяной и газовый экспорт. В числе ограничений ужесточение запрета на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями.

