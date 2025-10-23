Живущий в Латвии русскоязычный журналист высказался о дискриминации

Живущий в Латвии автор канала «И грянул Грэм» не сталкивался с дискриминацией

Живущий в Риге известный журналист, автор YouTube-канала «И грянул Грэм» Вадим Радионов заявил, что не сталкивался с дискриминацией в Латвии из-за того, что он говорит на русском языке. На эту тему он высказался в беседе с проектом Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

«Я никогда не сталкивался на личном уровне [с неприязненным отношением из-за русского языка]. Были, наверное, какие-то заявления политические. Но на личном уровне — нет», — раскрыл Радионов, родившийся и выросший в Латвии.

Ведущий также рассказал, что владеет русским языком лучше, чем латышским.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ненависть к России у властей Латвии определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками. Так она прокомментировала отказ Риги на пролет самолета президента России Владимира Путина в Будапешт.

Перед этим глава МВД Латвии Рихард Козловскис сообщил, что из страны могут быть выдворены около 500 россиян. По его словам, речь идет о людях, которые проигнорировали требования о сдаче экзамена по латышскому языку и не обратились к властям с просьбой выдать временный вид на жительство.

