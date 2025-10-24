Аршавин: Весь мир среди российских футболистов знает только меня

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал самого известного игрока сборной России. Об этом он рассказал в видео на YouTube-канале «Фонбет».

Аршавин отреагировал на слова прохожего, который назвал его легендой. «Видишь, я global star, а не местечковый мадридский. Весь мира знает только меня», — заявил он.

После этого на вопрос интервьюера о существовании других мировых звезд футбола футболист отметил, что они не были известнее него. «Неважно, тебя global делает даже не твой уровень игры, а то, где ты играешь», — добавил он.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.