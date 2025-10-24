В Windows вернут виртуального помощника

ZDNet: В Windows под именем Mico вернут виртуального помощника

В операционную систему (ОС) Windows и официальные сервисы Microsoft вернут виртуального помощника. На это обратило внимание издание ZDNet.

В четверг, 23 октября, компания Microsoft показала Mico — виртуального ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot. В фирме заявили, что он поможет пользователям находить ответы на вопросы и предлагать контекстные рекомендации. По словам журналистов, анонс Mico — фактически возвращение легендарного помощника Скрепыша (Clippy).

Скрепыш — интерактивный анимированный персонаж и виртуальный помощник в программах Office. Он появился в 1997 году и существовал в ОС Windows и сервисах примерно до 2007 года. Авторы ZDNet назвали Mico первым официальным преемником Скрепыша, созданным для мира ИИ, в котором мы живем.

«Он адаптируется к вашим потребностям и контексту, запоминает, что для вас важно, и учится на ваших отзывах. И он заботится о ваших интересах», — описали виртуального помощника в Microsoft. Mico имеет форму капли, антропоморфную внешность, может вращаться вокруг своей оси и проявлять эмоции. Судя по всему, преемника Скрепыша добавят в Windows в ближайшее время.

14 октября Microsoft прекратила поддержку Windows 10. В компании рассказали, что пользователи ОС смогут получать бесплатные обновления при выполнении некоторых условий.