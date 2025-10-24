Спорт
23:04, 24 октября 2025

Бразильский вингер ЦСКА оценил уровень РПЛ

Бразильский вингер ЦСКА Кармо: Я поражен уровнем РПЛ, он очень хороший
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бразильский вингер ЦСКА Энрике Кармо оценил уровень клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Его цитирует пресс-служба клуба.

«Я поражен уровнем лиги, он очень хороший. Немного отличается от бразильского – в России более физический чемпионат, тут очень важен силовой аспект», — заявил Кармо. Игрок отметил, что старается как можно скорее адаптироваться в клубе.

Также Кармо отметил, что доволен своим пребыванием в ЦСКА. «С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Искренне восхищен клубом, игроками, тренерским штабом и всеми, кто работает в ПФК ЦСКА. Все ко мне очень хорошо относятся», — добавил футболист.

Ранее бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев оценил уровень отечественного футбола. По словам экс-генсека, в России есть только две команды — Абсурд и Бессмыслица.

