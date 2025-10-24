Бывший футболист сборной России сделал прогноз на матч «Реала» против «Барселоны»

Пименов спрогнозировал большое количество голов в матче «Реала» с «Барселоной»

Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Руслан Пименов сделал прогноз на матч десятого тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на своем поле примет «Барселону». Об этом сообщает Odds.ru.

По мнению бывшего форварда, игра получится результативной. «Мне кажется, будет забито больше, наверное, трех или четырех мячей. Из этого следует: тотал 3,5 больше, в каждом тайме обе команды забьют и, скорее всего, будет ничья 2:2»,— заявил Пименов.

Экс-футболист также отметил хорошую форму «Реала» и его лидера Килиана Мбаппе. При этом он отметил, что каталонцы сильны как команда.

«Реал» сыграет с «Барселоной» 26 октября. После девяти туров мадридцы с 24 очками занимают первое место, опережая сине-гранатовых на два очка.