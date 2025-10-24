Мир
Экс-советник Трампа заявил о недостаточных действиях президента США в конфликте на Украине

Болтон: Трамп не сделает достаточно, чтобы изменить ход конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джон Болтон

Джон Болтон . Фото: Alex Edelman / Globallookpress.com

Экс-советник президента США Дональда Трампа в его первый срок Джон Болтон заявил, что американский лидер не сделает достаточно, чтобы изменить ход конфликта на Украине.

«Ну, я думаю, что, по крайней мере, он продолжает оказывать некоторую военную помощь и предоставляет разведданные, но я не думаю, что он сделает достаточно, чтобы изменить ход войны», — отметил политик.

Он добавил, что Трамп не ввел санкции против российской нефти и газа, воспользовавшись механизмом ограничения цен. Кроме того, американский лидер ввел тарифы против Индии, но не против Китая, который покупает гораздо больше российских энергоносителей.

«Так что, если бы он действительно хотел изменить политику США, он бы ввел новые тарифы и санкции против России, чего он не сделал, и честно говоря, я не думаю, что он это сделает», — заключил Болтон.

В четверг, 23 октября, стало известно, что США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек». Евросоюз также утвердил санкции, коснувшиеся в том числе сферы энергетики.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.

