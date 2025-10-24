Из жизни
17:53, 24 октября 2025Из жизни

Карл III помолился с Папой Римским

Британский король помолился с Папой Римским впервые за 500 лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Британский монарх совершил исторический визит в Ватикан и стал первым правящим королем страны со времен Генриха VIII, принявшим участие в публичной совместной молитве с главой католической церкви. Об этом сообщает The Guardian.

Церемония с участием Карла III и королевы Камиллы прошла в знаменитой Сикстинской капелле. Папа Римский Лев XIV и британский монарх вместе помолились, соединив в молитвах католические и англиканские традиции. Это событие, произошедшее впервые за почти 500 лет после разрыва Англии с Римом, рассматривается как важный символический шаг на пути примирения между конфессиями.

Нидерландский корреспондент газеты Nederlands Dagblad Хендро Мунстерман охарактеризовал визит как «символизирующий контакт и уважение между двумя церквями». При этом со стороны североирландских протестантов прозвучала резкая критика встречи. Так, Преподобный Кайл Пейсли заявил в эфире BBC News, что король должен отречься от престола, если участвует в католическом богослужении, поскольку это противоречит его клятве защищать протестантскую веру.

Англиканство — одно из направлений протестантизма, появившееся в ходе Реформации в Англии. Реформация в Англии проводилась, в отличие от других стран, «сверху», по воле монарха Генриха VIII, который таким образом пытался порвать с папой и Римской курией ради развода с первой женой, а также укрепить свою власть в Англии. Папа Римский отказал развести Генриха VIII.

Тогда Генрих заставил свой парламент провозгласить в 1534 году независимость английской церкви от папы. В 1549 году, в правление юного короля Эдуарда VI, комитет богословов, председателем которого был Архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер, завершил первое издание «Книги общих молитв». На основании Акта о единообразии, она вошла в обязательное употребление начиная со Дня Пятидесятницы 9 июня 1549 года, в качестве единственной законной формы богопоклонения.

Ранее сообщалось, что Карл III занялся вопросами веры на фоне продолжающегося скандала вокруг его брата, принца Эндрю. По словам писателя и друга короля Джайлза Брендрета, нынешняя ситуация удручает Карла III и монарх стал чаще молиться в преддверии встречи с Папой Римским.

