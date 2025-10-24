Клиент букмекерской конторы заработал 830 тысяч рублей через 49 секунд после начала матча

Игрок поставил на матч ЛЧ и заработал 830 тысяч через 49 секунд после его начала

Клиент букмекерской компании (БК) Olimpbet выиграл 830 тысяч рублей, сделав ставку на матч общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) между «Атлетиком» из Бильбао и азербайджанским «Карабахом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок поставил миллион рублей на то, что «Карабах» сможет забить мяч. Коэффициент на это событие составлял 1,83. Уже через 49 секунд после начала матча Леандро Андраде вывел азербайджанцев вперед и клиент БК смог забрать выигрыш в размере 1,83 миллиона рублей. Таким образом, чистый заработок игрока составил 830 тысяч.

В оставшееся время «Атлетик» трижды поразил ворота «Карабаха». Гол Андраде остался для азербайджанцев единственным в матче.

Ранее букмекерская компания Tennisi выплатила все ставки, сделанные клиентами на победу московского ЦСКА в Российской премьер-лиге в сезоне-2025/2026. Это произошло после того, как армейцы в десятом туре чемпионата страны обыграли «Балтику» (1:0) и вышли на первое место в турнирной таблице.

