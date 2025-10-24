Экономика
14:16, 24 октября 2025Экономика

Российский фондовый рынок перешел к снижению после решения по ставке

Индекс Мосбиржи упал после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 16,5 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Решение совета директоров Банка России снизить ключевую ставку с 17 до 16,5 процента годовых не смогло поддержать российский фондовый рынок. После минутного роста индекс Мосбиржи откатился к минимуму за последнюю неделю, свидетельствуют данные площадки.

Индикатор опускался до 2532 пунктов, что близко к минимуму с начала года. Таким образом, смягчение денежно-кредитной политики показалось инвесторам недостаточным.

Текущее заседание стало предпоследним перед концом года. В следующий раз совет директоров соберется для принятия решения по ставке почти через два месяца — 19 декабря.

Ранее на этой неделе акции российских компаний испытали несколько циклов падения из-за геополитики. Сначала стало понятно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште откладывается, а потом глава Белого дома и вовсе отменил ее, одновременно введя санкции против российских нефтяных компаний.

Вместе с тем Евросоюз одобрил 19-й пакет санкций, направленный большей частью на энергетический экспорт России, а также вводящий новые ограничения на финансовый сектор. В результате с начала недели индекс Мосбиржи потерял более 200 процентных пунктов.

