Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:42, 24 октября 2025Экономика

Набиуллина высказалась о корне проблем ряда отраслей экономики

Набиуллина объяснила, что корень проблем экономики не в размере ключевой ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Корень проблем ориентированных на экспорт отраслей российской экономики лежит не в размере ключевой ставки, а совсем в другой плоскости. Об этом на пресс-конференции рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

Отметив, что спрос действительно упал прежде всего в ориентированных на поставки за рубеж секторах, она подчеркнула, что снижение занятости и загрузки мощностей в них не являются признаком переохлаждения, поскольку безработица при этом остается на рекордно низком уровне.

До этого заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин заявлял, что переход на четырехдневку, о котором летом объявил ряд российских автозаводов, связан с временным снижением спроса на фоне «завышения» показателя, происходившего в предыдущие два года. В правительстве, в свою очередь, указывали на влияние слабого спроса на курс рубля в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

В резюме обсуждения сентябрьского решения ЦБ по ключевой ставке говорилось, что неоднородность результатов различных отраслей российской экономики является признаком произошедших в ней в последнее время структурных сдвигов. В результате, например, в угольной, нефтедобывающей, газовой промышленности, ориентированных на внешний спрос, выпуск не рос или сокращался и наблюдалось ухудшение финансового положения, а у компаний, ориентированных на внутренний рынок, — в пищевой промышленности, фармацевтике, производстве медоборудования, удобрений, отдельных видов машиностроительной продукции — рост выпуска в основном продолжился, были лучше и финансовые результаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Российскую журналистку объявили в розыск

    Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

    Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

    Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости