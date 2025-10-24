Названа главная причина провала решения ЕС по российским активам для кредита Украине

Политолог Рар: Трамп хочет встретиться с Путиным и укрепить имидж миротворца

По мнению германского политолога Александра Рара, президент США Дональд Трамп по-прежнему желает провести встречу с главой России Владимиром Путиным в текущем году, чтобы укрепить имидж миротворца. Также в комментарии газете «Взгляд» по поводу провала решения ЕС о кредите за счет активов России, он отметил, что европейские лидеры равняются на Трампа и без поддержки США не станут этого делать.

Рар добавил, что на Западе нет единого мнения в вопросе санкций в сторону России, поэтому и все их решения принимаются сумбурно, а некоторые и вовсе отменяются.

Так, северные страны ЕС требуют ужесточения рестрикций, и поляки в этом смысле лидируют. Они и прибалты ставят целью стратегическое поражение Москвы, чего множество других стран Европы не хотят Александр Рар политолог

Внутри США, по словам политолога, также наблюдаются разногласия. Мощные силы в Конгрессе страны выступают за самые жесткие ограничения в отношении России и Китая, Трамп же аккуратен. А недавние санкции против крупных российских нефтяных компаний и вовсе являются простым дипломатическим шантажом. Какими будут дальнейшие действия ЕС по активам России, зависит от реакции Москвы на нынешние санкции, считает Рар.

«Думаю, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным в этом году и укрепить имидж миротворца. А европейцы равняются на американского лидера», — добавил Рар.

ЕС не желает рисковать и бежать с нападками на Россию, потому что уже имеют опыт взаимодействия с Трампом и понимают, что есть риск остаться один на один с Россией. Глава Белого дома в свою очередь пойдет более дипломатичным путем.

Ранее Евросоюз отложил решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Лидеры ЕС также попросили у Еврокомиссии подготовить варианты для рассмотрения данного вопроса на следующем декабрьском саммите.