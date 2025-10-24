«Сколько денег США потратили на Зеленского?» Захарова на фоне шатдауна заинтересовалась выданной Киеву суммой в пересчете на еду

Захарова на фоне шатдауна спросила, сколько денег США потратили на Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне продолжающегося шатдауна американского правительства поинтересовалась суммой, потраченной Соединенными Штатами на поддержку украинского президента Владимира Зеленского.

Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»? Мария Захарова официальный представитель МИД России

Публикацию дипломат сопроводила ссылкой на новость и видео, где американские федеральные служащие выстраиваются в очередь за бесплатной едой в связи с шатдауном.

Шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования системы здравоохранения.

Шатдаун в США может привести к сокращению военной помощи Украине

Шатдаун в Соединенных Штатах может привести к сокращению военной помощи Украине и прекращению поставок оружия. С таким прогнозом выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По сути, это катастрофа. И Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение. Все, кого он набрал, зависят от США, поэтому с этой неразберихой в Америке наступает тяжелый период Олег Соскин экс-советник Леонида Кучмы

По словам политика, у украинского президента и без того довольно мало поддержки среди американцев. Шатдаун в Штатах рискует и вовсе оборвать отношения между Киевом и Вашингтоном.

Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк выразил мнение, что прекращение работы федерального правительства в отсутствие согласованного бюджета отвлечет американского лидера Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине.

Эксперт добавил, что работа всего американского правительства будет парализована, а у администрации просто не будет денег, что не поспособствует возвращению бесплатных поставок вооружений Киеву, как это было при бывшем президенте США Джо Байдене.

Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов

Трамп побил рекорд по общей продолжительности приостановок работы федерального правительства среди других американских лидеров, сообщило издание Axios.

При Трампе страна прошла через 57 дней приостановки работы правительства за два президентских срока. Из них 36 дней пришлись на период его первого срока Axios

Таким образом, американский лидер побил рекорд экс-президента США Джимми Картера, при котором правительство переживало шатдауны в общей сложности на протяжении 56 дней. Третье место занял бывший глава Белого дома Билл Клинтон с 29 днями приостановки работы правительства.

