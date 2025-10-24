Названы полезные для здоровья мозга фильмы

PRBM: Просмотр фильмов ужасов временно снижает симптомы депрессии

Просмотр фильмов ужасов и другие контролируемые пугающие впечатления способны на короткое время изменить активность мозговых сетей, связанных с депрессией. Об этом сообщили исследователи из университетов Нинся и Шаньдун, опубликовавшие работу в журнале Psychology Research and Behavior Management (PRBM).

Ученые обнаружили, что у людей с легкой и умеренной депрессией после пережитого страха снижается гиперактивная связь между зонами мозга, отвечающими за саморефлексию и восприятие значимых стимулов. Этот эффект, наблюдаемый с помощью МРТ, делает мозговую активность временно более похожей на здоровую и сопровождается улучшением настроения.

В исследовании участвовали сотни добровольцев: одни проходили через «дом с привидениями», другие смотрели фрагменты фильмов ужасов. Оказалось, что умеренно депрессивные участники получали наибольшее удовольствие при более сильном страхе — возможно, потому что такой эмоциональный всплеск помогал отвлечь внимание от навязчивых мыслей.

Авторы отмечают, что эффект носит временный характер, однако результаты открывают новое направление исследований — использование контролируемого страха как способа кратковременного снятия симптомов депрессии и восстановления эмоциональной регуляции.

