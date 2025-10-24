Спорт
Названы результаты проверки высказываний футболиста Клаудиньо об СВО

МВД не нашел нарушения законодательства в словах футболиста Клаудиньо об СВО
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

МВД не смогло признать незаконными слова бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо о том, что тот хотел уйти из команды после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные документы.

«Информация о нарушении законодательства России на настоящий момент объективного подтверждения не получила, оснований для применений к нему мер воздействия не усматривается», — говорится в тексте заявления. Отмечается, что опросить самого Клаудиньо по делу было невозможно, поскольку футболист сейчас представляет другой клуб.

Заявления бразильца вызвали широкий резонанс в России. Высказывание Клаудиньо прокомментировали спортивные функционеры и политики. После этого в Госдуме призвали оценить высказывания футболиста, отметив, что проверка может повлечь за собой лишение Клаудиньо российского спортивного гражданства.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги. Некоторое время спустя он в публичном обращении для СМИ объяснил, что не говорил ничего плохого о России.

