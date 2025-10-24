Путешествия
Новость о застрявших на горе в Непале россиянах опровергли

Mash опроверг новость о застрявших на горе Манаслу в Непале россиянах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Purnima Shrestha / Reuters

Новость о застрявших на горе в Непале россиянах опровергли, в настоящее время альпинисты находятся на высоте семь тысяч метров с достаточным запасом кислорода. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что группа под руководством Андрея Васильева начала восхождение 17 октября. В ее составе альпинист Сергей Кондрашкин, самая молодая женщина, получившая звание «Снежного барса», Наталья Белянкина, чемпион России по альпинизму Кирилл Эйземан и инструктор Виталий Шипилов.

Изначально альпинисты шли по классическому маршруту, а затем отказались от троп, перил и поддержки шерпов. 23 октября группа поднялась на вершину Манаслу, однако из-за сильного ветра решила не спускаться вниз и провести ночь в палатках.

Уточняется, что участники команды здоровы и не обращались к спасателям, однако процесс спуска осложняет плохая видимость. До первого лагеря из трех группа планирует добраться к ночи.

Ранее сообщалось, что группа российских альпинистов добралась до вершины горы Манаслу в Непале 22 октября, но не смогла спуститься из-за начавшегося снегопада и сильного ветра. В посольстве России в Непале позже заявили, что операция по их спасению должна начаться в ближайшее время.

