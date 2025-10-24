Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:40, 24 октября 2025Забота о себе

Определено лучшее время для первой чашки кофе

Врач Ли рекомендовала пить первую чашку кофе через 45 минут после пробуждения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kostiantyn Voitenko / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Дебора Ли рекомендовала пить первую чашку кофе не раньше чем через 45 минут после пробуждения. Ее слова приводит Daily Mail.

Врач подчеркнула, что чашка кофе, выпитая сразу после подъема, не навредит здоровью, но и бодрящего эффекта от нее не будет. Она пояснила, что по утрам уровень кортизола достигает максимума, это запускает реакцию «бей или беги» и позволяет быстро выполнять определенные действия. Однако если в этот момент выпить кофе, то, по словам Ли, есть риск стать нервным и перевозбужденным.

Лучшим моментом для употребления кофе она назвала время, когда уровень кортизола начинает снижаться. Это происходит через 30-45 минут после пробуждения.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Кроме того, врач предупредила, что чашка кофе, особенно после бессонной ночи, может спровоцировать скачок сахара в крови. Это, в свою очередь, может вызвать еще больший упадок сил и настроения.

Ранее врач Триша Пасричи раскрыла способ увеличить пользу от кофе. По ее словам, чтобы напиток приносил пользу, лучше не добавлять в него сахар, искусственные подсластители и промышленные сливки.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?

    В Москве на рабочем месте обнаружили остеопата без сознания

    Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

    Личная помощница миллиардерши украла у нее деньги и потратила на мужской эскорт

    Российский инженер ответит за смертельный удар током школьницы

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Западе оценили последствия передачи Донбасса России для Украины

    Аргентинский футболист «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России

    Стала известна деталь июльского разговора Путина и Трампа

    Шпионившим за военными россиянам дали срок за госизмену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости