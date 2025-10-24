Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:29, 24 октября 2025Наука и техника

Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

Белоусову продемонстрировали робототехническую платформу для доставки дронов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали робототехническую платформу с ударными FPV-дронами. Об этом сообщили в ведомстве.

24 октября Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку российских войск. Министру продемонстрировали наземную робототехническую платформу для доставки дронов. Она способна нести несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров. Также она имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА — это увеличивает автономность комплекса.

Министр обороны РФ заслушал доклад о том, что в подразделениях группировки используются наземные робототехнические комплексы и платформы различного назначения. «Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции», — заметил командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик.

22 октября глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к российским войскам. Он поздравил военнослужащих 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка со взятием населенного пункта Ивановка Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Угнавший авто подросток устроил гонку в стиле GTA на российских улицах

    Уходящий в армию Macan выставил на продажу свой BMW

    Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

    В России предложили способ побороть мошенничество с квартирами пенсионеров

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости