Пугачевой предложили отправить книгу об СВО

Представитель МИД РФ Захарова предложила отправить Пугачевой книгу об СВО
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала отправить книгу о специальной военной операции (СВО) уехавшей из России Алле Пугачевой. Ее слова передают РИА Новости.

Захарова захотела отправить книгу «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста» Элизео Бертолази россиянам, живущим за рубежом.

«Эта книга будет интересна, например, как я их называю, отъехавшим. Не потому что уехали, предав страну, а потому что отъехали... ну, головой, это больше медицинский термин, душой» — заявила она.

Об этом представитель МИД РФ сообщила на презентации книги в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Ранее стало известно, что советская и российская певица Алла Пугачева уже более года не получает пенсию в России.

