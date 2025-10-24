Россия
10:28, 24 октября 2025Россия

Россиянин 20 лет проходил с огромной грыжей и едва не лишился кишечника

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Ivanov IL / Shutterstock / Fotodom

Житель Находки в Приморском крае 20 лет проходил с огромной грыжей и едва не лишился кишечника. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным издания, 48-летний россиянин терпел боль в паху и пытался вправлять шишку самостоятельно. Когда в очередной раз это не помогло, мужчина отправился в больницу.

Врачи обнаружили припухлость диаметром около 10 сантиметров. Около метра кишечника у пациента было пережато, и, если бы он не поторопился, могла начаться гангрена.

Мужчину прооперировали и вернули органы на место. Сейчас жизни пациента ничто не угрожает.

До этого стало известно, что жительнице Московской области удалили 20-килограммовую опухоль диаметром более полуметра.

Еще раньше в животе 67-летней пенсионерки из Подмосковья выросла опухоль весом около восьми килограммов.

