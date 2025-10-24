Путешествия
Россиянин побывал в Роттердаме и описал его фразой «девушки загорают везде, где захотят»

Российский путешественник побывал в Роттердаме (Нидерланды) и описал город фразой «девушки загорают везде, где захотят». Своими впечатлениями от поездки он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По его словам, пляжи в городе устроены буквально повсюду. «Роттердам изрезан различными каналами, бухтами, гротами и прочими морскими видами ландшафта. Иногда здесь проще добраться на другой конец города на речном трамвае, чем на автомобиле», — написал блогер.

При этом он добавил, что площадки для отдыха у воды не изобилуют свободными местами. «Поэтому прямо на воде построены деревянные настилы — их-то и используют пляжницы для своего отдыха», — объяснил он. Кроме того, загорающих женщин можно увидеть не только у водоемов, но и в городских парках. В Роттердаме лежать на траве не боятся, так как за чистотой пристально следят, пояснил россиянин.

Он также дал рекомендации по знакомству с местными девушками. По словам путешественника, для этого достаточно выучить всего пару фраз на голландском и прийти на любой пляж. Кроме того, чтобы точно понравится иностранке, блогер посоветовал купить ей банку холодного местного пива. Женщин страны он описал как начитанных, общительных и напоминающих россиянок по внешности.

Ранее российский путешественник побывал на Лазурном Берегу во Франции и был разочарован увиденным. Он назвал популярный курорт «французским Геленджиком».

