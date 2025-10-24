Спорт
Россиянка Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA

Россиянка Мирра Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россиянка Мирра Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Последнюю квоту для участия в турнире забрала представительница Казахстана Елена Рыбакина. В ночь на пятницу, 24 октября, она обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко в 1/4 финала турнира WTA в Токио. Выход в полуфинал позволит ей обойти в чемпионской гонке ассоциации Андрееву и выйти на восьмое место.

В Итоговом турнире WTA примут участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона. Андреева в этом списке занимает девятое место и будет первой запасной на случай отказа от выступления на соревнованиях одной из участниц.

Ранее Андреева выругалась матом во время матча второго круга турнира WTA в китайском Ухане против немки Лауры Зигемунд. Во втором сете 18-летняя теннисистка призналась в своей усталости от игры в нецензурной форме.

