Россиянка Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA

Россиянка Мирра Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA

Россиянка Мирра Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Последнюю квоту для участия в турнире забрала представительница Казахстана Елена Рыбакина. В ночь на пятницу, 24 октября, она обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко в 1/4 финала турнира WTA в Токио. Выход в полуфинал позволит ей обойти в чемпионской гонке ассоциации Андрееву и выйти на восьмое место.

В Итоговом турнире WTA примут участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона. Андреева в этом списке занимает девятое место и будет первой запасной на случай отказа от выступления на соревнованиях одной из участниц.

Ранее Андреева выругалась матом во время матча второго круга турнира WTA в китайском Ухане против немки Лауры Зигемунд. Во втором сете 18-летняя теннисистка призналась в своей усталости от игры в нецензурной форме.