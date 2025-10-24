Россиянка стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе

Россиянка Трифонова завоевала серебро на молодежном чемпионате мира по борьбе

Россиянка Валерия Трифонова стала серебряным призером молодежного чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23-х лет в Сербии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной схватке турнира в категории до 76 килограммов Трифонова уступила американке Кайли Уэлкер. Встреча закончилась со счетом 0:10.

Ранее стало известно, что российская гимнастка Ангелина Мельникова победила в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия). Гимнастка завоевала первую медаль для сборной России по спортивной гимнастике с 2021 года и стала двукратной чемпионкой мира.

Соревнования в Нови-Саде проходят с 20 по 27 октября. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.