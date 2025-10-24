Спорт
01:09, 24 октября 2025

Россиянка стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе

Россиянка Трифонова завоевала серебро на молодежном чемпионате мира по борьбе
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянка Валерия Трифонова стала серебряным призером молодежного чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23-х лет в Сербии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной схватке турнира в категории до 76 килограммов Трифонова уступила американке Кайли Уэлкер. Встреча закончилась со счетом 0:10.

Ранее стало известно, что российская гимнастка Ангелина Мельникова победила в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия). Гимнастка завоевала первую медаль для сборной России по спортивной гимнастике с 2021 года и стала двукратной чемпионкой мира.

Соревнования в Нови-Саде проходят с 20 по 27 октября. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.

