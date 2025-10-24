Укус насекомого погубил 31-летнего фермера

В Великобритании фермер умер из-за укуса слепня

В Великобритании 31-летнего фермера Эндрю Кейна не стало в больнице через несколько недель после обычного укуса насекомого. Об этом пишет Chronicle Live.

Мать Эндрю, Рэйчел Кейн, рассказала, что слепень укусил ее сына во время работы. Он не собирался обращаться к врачу из-за такого пустяка, но укус никак не проходил, и Рэйчел заставила его пойти в больницу. Врач не увидел ничего подозрительного, выписал пациенту антибиотики и отпустил его.

Однако спустя две недели Эндрю неожиданно упал в обморок, когда они отдыхали с другом в баре. Его срочно госпитализировали. Оказалось, что у мужчины развился сепсис. Его ввели в искусственную кому. У врачей была надежда, что Эндрю восстановится, однако инфекция поражала все больше и больше его органов. В конце концов септический шок погубил фермера.

«Я и представить себе не могла, что укус мухи может дойти до такого. Это было чудовищно», — призналась журналистам Рэйчел. Известно, что у Эндрю осталась дочь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании наследница крупной греческой судоходной компании семьи Лемос не пережила укуса таинственного насекомого. Родственники считают, что ее погубила халатность врачей.

