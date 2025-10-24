The Guardian: Новые санкции Евросоюза лишь приблизят выгодную для России сделку

Новые санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России не смогут положить конец конфликту на Украине, но могут приблизить более выгодную сделку для РФ. Неожиданный эффект рестрикций назвала британская газета The Guardian.

«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах», — отмечается в публикации. Как пишет The Guardian, это может означать сделку, «несколько более выгодную для России, чем ту, которую предпочел бы Запад».

В статье также говорится, что многочисленные попытки западных стран оказать помощь Киеву, как и рестрикции, не принесли успехов, включая поставки оружия и послабления ограничений на удары по российской территории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла запрет на импорт в Россию мха и лишайника в 19-м пакете ограничительных мер. В следующем пакете антироссийских санкций Евросоюза будет запрет на перелет птиц, пошутила она.