Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:49, 24 октября 2025Мир

В Британии назвали неожиданный эффект санкций ЕС против России

The Guardian: Новые санкции Евросоюза лишь приблизят выгодную для России сделку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kirby Lee / Reuters

Новые санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России не смогут положить конец конфликту на Украине, но могут приблизить более выгодную сделку для РФ. Неожиданный эффект рестрикций назвала британская газета The Guardian.

«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах», — отмечается в публикации. Как пишет The Guardian, это может означать сделку, «несколько более выгодную для России, чем ту, которую предпочел бы Запад».

В статье также говорится, что многочисленные попытки западных стран оказать помощь Киеву, как и рестрикции, не принесли успехов, включая поставки оружия и послабления ограничений на удары по российской территории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла запрет на импорт в Россию мха и лишайника в 19-м пакете ограничительных мер. В следующем пакете антироссийских санкций Евросоюза будет запрет на перелет птиц, пошутила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посмотрим через шесть месяцев». Трамп отреагировал на слова Путина о новых санкциях

    Электронная сигарета взорвалась во рту у рыбака и погубила его

    Подполье назвало места в Одессе для прохождения мобилизованными украинцами медкомиссии

    Залужный объявил о «глобальной войне»

    Вице-президент США ответил на шутку Псаки о его жене

    В Британии назвали неожиданный эффект санкций ЕС против России

    Девушка одной фразой отбилась на улице от эксгибициониста

    Скандал с подрывом «Северных потоков» вскрыл раскол в Европе

    Постпред США при НАТО заявил о поиске Трампом способов давления на Россию и Зеленского

    Комбинация препаратов увеличила эффективность терапии рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости