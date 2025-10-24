В России подсчитали число возвращенных Киеву тел и получили «бьющий по мозгам» результат

В России подсчитали число возвращенных Киеву тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчеты на основе имеющихся в открытом доступе данных произвел блогер Юрий Подоляка. Результатами он поделился в Telegram.

По словам Подоляки, за все время обменов Россия получила около полутора тысяч тел бойцов. При этом Украине было возвращено почти 18 тысяч тел, отметил он.

«Такое число переданных тел не только сильно бьет по бюджету киевского режима (...) Но и очень сильно бьет по мозгам», — заявил Подоляка. Он указал, что это подрывает веру украинцев в официальные данные властей страны о потерях. В начале 2025 года Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ составили 46 тысяч человек.

Тем временем, по российским данным, только за один день боев в октябре ВСУ потеряли свыше 1500 человек. Недельные же потери противника в Минобороны России оценили как превышающие 10,5 тысячи солдат.