Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:00, 24 октября 2025Мир

Во Франции заявили об опасных последствиях при конфискации российских активов

Филиппо: Бельгия не пошла на план по конфискации активов РФ из-за последствий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rafael Garcin / Unsplash

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Бельгия не пошла на план Европейского союза (ЕС) по конфискации российских активов ради Украины, так как осознает опасность последствий. Об этом он написал в своей социальной сети X.

По его словам, в Бельгии находится компания, которая управляет замороженными российскими активами. Он отметил, что, согласившись на этот ход, страна поступили бы «полностью незаконно» и первая понесла бы очень тяжелые последствия.

Филиппо также назвал провал инициативы сильным ударом для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее экономист Филип Пилкингтон заявил, что Запад физически не в состоянии конфисковать замороженные российские активы. До этого бельгийский премьр Барт де Вевер заявил, что среди членов Евросоюза, желающих изъять замороженные российские средства в пользу Украины, не наблюдается «цунами энтузиазма».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    23-летняя Дженна Ортега оголила грудь на ковровой дорожке

    Джонни Депп получил роль легендарного персонажа в Голливуде

    На Западе оценили ответ России на возможную конфискацию активов

    Дмитриев раскрыл мотив сторонников продолжения украинского конфликта

    23-летняя актриса умерла от редчайшей болезни

    Бразильский вингер ЦСКА оценил уровень РПЛ

    Президента Румынии освистали из-за поддержки Украины

    Пушилин назвал последствия продвижения ВС России к Красному Лиману

    В российском аэропорту ограничили полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости