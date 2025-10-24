Филиппо: Бельгия не пошла на план по конфискации активов РФ из-за последствий

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Бельгия не пошла на план Европейского союза (ЕС) по конфискации российских активов ради Украины, так как осознает опасность последствий. Об этом он написал в своей социальной сети X.

По его словам, в Бельгии находится компания, которая управляет замороженными российскими активами. Он отметил, что, согласившись на этот ход, страна поступили бы «полностью незаконно» и первая понесла бы очень тяжелые последствия.

Филиппо также назвал провал инициативы сильным ударом для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее экономист Филип Пилкингтон заявил, что Запад физически не в состоянии конфисковать замороженные российские активы. До этого бельгийский премьр Барт де Вевер заявил, что среди членов Евросоюза, желающих изъять замороженные российские средства в пользу Украины, не наблюдается «цунами энтузиазма».