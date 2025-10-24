Мир
16:34, 24 октября 2025

Запад предупредили о последствиях конфискации российских активов

Профессор Дизен: Конфискация активов РФ превратит страны Европы в изгоев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Конфискация замороженных российских активов превратит страны Европейского союза (ЕС) в изгоев. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Прежде чем превратить свои страны в государства-изгои, европейским лидерам стоит задуматься о последствиях. Даже обсуждение легализации воровства превращает ЕС в финансового изгоя», — написал политолог.

По мнению Дизена, после подобного демарша кроме стран-членов НАТО никто и никогда «не доверит европейцам свои деньги».

Ранее экономист Филип Пилкингтон заявил, что Запад физически не в состоянии конфисковать замороженные российские активы.

До этого бельгийский премьр Барт де Вевер заявил, что среди членов Евросоюза, желающих изъять замороженные российские средства в пользу Украины, не наблюдается «цунами энтузиазма».

