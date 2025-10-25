Клуб НБА с россиянином в составе проиграл в домашнем матче

Клуб «Бруклин Нетс» уступил «Кливленд Кавальерс», Демин набрал 9 очков

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», за который выступает российский защитник Егор Демин, проиграл «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 131:124 (34:23, 29:28, 45:35, 23:38) в пользу гостей. Матч в НБА стал вторым в карьере для Демина. Российский защитник провел на площадке 25 минут, добавил к статистике шесть подборов, четыре передачи и набрал девять очков.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин станет первым игроком в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

19-летний уроженец Москвы Демин дебютировал в Американской студенческой лиге (NCAA) в 2024 году, прошедший сезон он провел в составе команды Университет Бригама Янга (BYU). До этого он играл за мадридский «Реал».