Лепс попал в больницу после скандального концерта, где он курил на сцене и матерился. Его выступления оказались под угрозой отмены

Лепс отменил гастроли из-за болезни после концерта во Владивостоке

Народный артист России Григорий Лепс оказался в больнице после скандального концерта во Владивостоке, который он дал 19 октября. Тогда многие зрители пожаловались на поведение артиста на сцене: он курил и ругался матом, хотя возрастное ограничение мероприятия было 12+.

Теперь, как сообщает Mash, певец обратился за помощью к медикам столичной Боткинской больницы с сильным отравлением. Утверждается, что ему потребовалась капельница, состояние артиста тяжелое.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Концерты Лепса оказались под угрозой отмены

В СМИ на этом фоне появилась информация, что гастроли артиста приостановлены до того момента, пока не станет понятно, когда ему станет лучше. Под угрозой срыва в том числе оказался его ближайший концерт в Казани, хотя в «Татнефть арене», где 28 октября должен выступить исполнитель, сообщили, что информации об отмене концерта Лепса не поступало.

При этом об отмене и переносе выступлений сообщает не только Mash, но и Пятый канал. Журналисты указали, что его концерты были отменены еще с 22 октября. Как минимум те, что должны были пройти в Кирове и Перми 24-25 числа, перенесли на 9 и 11 декабря.

Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Globallookpress.com

Сам артист пока не давал никаких комментариев о ситуации.

Зрители покидали концерт во Владивостоке, не дожидаясь конца

Как рассказали некоторые очевидцы, многие присутствующие на концерте были шокированы поведением Лепса на сцене. По их словам, музыканту было тяжело петь. В какой-то момент он начал спрашивать у присутствующих, нет ли у кого-то из них с собой горячительных напитков.

В общей сложности за этот концерт исполнитель, как посчитали журналисты, заработал 42 миллиона рублей. Цены на билеты начинались от 3,2 тысячи и доходили до 20 тысяч рублей.

Артиста призвали внести в «стоп-лист»

После скандального выступления с критикой народного артиста РФ выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он призвал внести звезду в «стоп-лист» за его поведение, сравнив его с экс-лидером России Борисом Ельциным. Для полного позора, по словам Бородина, Лепсу осталось только выйти к зрителям «пьяным и обоссаться».

Помимо ограничений в концертах, считает глава ФПБК, Лепса следует оштрафовать за мат.