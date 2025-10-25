Народный артист России Григорий Лепс оказался в больнице после скандального концерта во Владивостоке, который он дал 19 октября. Тогда многие зрители пожаловались на поведение артиста на сцене: он курил и ругался матом, хотя возрастное ограничение мероприятия было 12+.
Теперь, как сообщает Mash, певец обратился за помощью к медикам столичной Боткинской больницы с сильным отравлением. Утверждается, что ему потребовалась капельница, состояние артиста тяжелое.
Концерты Лепса оказались под угрозой отмены
В СМИ на этом фоне появилась информация, что гастроли артиста приостановлены до того момента, пока не станет понятно, когда ему станет лучше. Под угрозой срыва в том числе оказался его ближайший концерт в Казани, хотя в «Татнефть арене», где 28 октября должен выступить исполнитель, сообщили, что информации об отмене концерта Лепса не поступало.
При этом об отмене и переносе выступлений сообщает не только Mash, но и Пятый канал. Журналисты указали, что его концерты были отменены еще с 22 октября. Как минимум те, что должны были пройти в Кирове и Перми 24-25 числа, перенесли на 9 и 11 декабря.
Сам артист пока не давал никаких комментариев о ситуации.
Зрители покидали концерт во Владивостоке, не дожидаясь конца
Как рассказали некоторые очевидцы, многие присутствующие на концерте были шокированы поведением Лепса на сцене. По их словам, музыканту было тяжело петь. В какой-то момент он начал спрашивать у присутствующих, нет ли у кого-то из них с собой горячительных напитков.
В общей сложности за этот концерт исполнитель, как посчитали журналисты, заработал 42 миллиона рублей. Цены на билеты начинались от 3,2 тысячи и доходили до 20 тысяч рублей.
Артиста призвали внести в «стоп-лист»
После скандального выступления с критикой народного артиста РФ выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он призвал внести звезду в «стоп-лист» за его поведение, сравнив его с экс-лидером России Борисом Ельциным. Для полного позора, по словам Бородина, Лепсу осталось только выйти к зрителям «пьяным и обоссаться».
Помимо ограничений в концертах, считает глава ФПБК, Лепса следует оштрафовать за мат.
Он просто уже как алкаш не понимает, что делает. Что это за артист? Что он нам несет? (…) Конечно, люди, которые ушли, расстроены, так как они ждали Лепса, а не подобие Ельцина