01:39, 25 октября 2025

Мирошник назвал мотивацию Европы продолжить украинский конфликт

Мирошник: Европа хочет через конфликт на Украине ослабить Россию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Европейские элиты через продолжение конфликта на Украине хотят ослабить Россию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Элиты, которые находятся во главе целого ряда государств, считают это своим личным треком, поскольку многие из них продолжают оставаться у власти исключительно потому, что на границах Евросоюза продолжается конфликт», — назвал мотивацию Мирошник.

Депутат подчеркнул, что европейцы готовы держаться на этом треке до тех пор, пока не получат колоссальный политический или экономический удар.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы, связанные в том числе с военными контрактами.

До того Дмитриев призвал администрацию Трампа не использовать ложные нарративы бывшего американского лидера Джо Байдена, которые не сработали. Он подчеркнул, что нынешним властям США нельзя становится «Байденами».

