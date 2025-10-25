Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:17, 25 октября 2025Россия

В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Ведерников: В Псковской области объявлена опасность атаки БПЛА
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Псковской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Ведерников, передает РИА Новости.

«В Псковской области объявлена беспилотная опасность. Возможны ограничения в работе связи», — заявил Ведерников.

По словам губернатора, угрозы для безопасности жителей региона нет, однако все оперативные службы работают в усиленном режиме.

Ранее 25 октября опасность атаки БПЛА была объявлена на территории Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко предупредил, что в связи с воздушной опасностью скорость интернета в области может упасть.

Перед этим сообщалось, что в Пензенской области был введен план «Ковер». Это особый режим, который предполагает закрытие воздушного пространства над определенной территорией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США захотели изъять активы России для одной цели

    Жена Павла Воли прокомментировала слухи о разводе с комиком

    Россиянка описала отдых в санатории Нальчика фразой «лечение с риском для здо­ровья»

    Раскрыто оптимальное время для последней чашки кофе

    Ворона в Москве поиграла с воздушным шаром и попала на видео

    В Москве задержали около 40 участников массовой драки с палками и лопатами

    Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили новое дело

    Владельцев домашних животных призвали готовиться к крупным изменениям

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Бритни Спирс села пьяная за руль и чуть не сбила человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости