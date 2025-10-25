В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Ведерников: В Псковской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Псковской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Ведерников, передает РИА Новости.

«В Псковской области объявлена беспилотная опасность. Возможны ограничения в работе связи», — заявил Ведерников.

По словам губернатора, угрозы для безопасности жителей региона нет, однако все оперативные службы работают в усиленном режиме.

Ранее 25 октября опасность атаки БПЛА была объявлена на территории Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко предупредил, что в связи с воздушной опасностью скорость интернета в области может упасть.

Перед этим сообщалось, что в Пензенской области был введен план «Ковер». Это особый режим, который предполагает закрытие воздушного пространства над определенной территорией.