Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:00, 25 октября 2025Спорт

Овечкин оценил приближение к юбилейному матчу в НХЛ

Овечкин назвал серьезным достижением грядущий 1500-й матч в НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Wendell Cruz / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил приближение к 1500-му матчу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его цитирует пресс-служба НХЛ.

По словам Овечкина, это серьезное достижение для него и его семьи. «Я счастлив, что смог провести столько матчей за одну команду. Когда попадаешь в НХЛ, очевидно, хочешь играть как можно больше, но 1500 — действительно серьезное достижение», — отметил он.

Если Овечкин выйдет на лед в субботу в домашнем матче против «Оттавы», встреча станет для хоккеиста юбилейной, 1500-й в карьере. Именно только игр хоккеист провел за один клуб.

Ранее Овечкин повторил рекорд НХЛ, который принадлежал канадскому форварду Уэйну Гретцки. Хоккеист забросил 126 шайбу по счету в октябре в гостевом матче НХЛ с «Коламбусом», что стало повторением рекорда Гретцки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В многоэтажке в Сочи раздался мощный взрыв. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами оказался ребенок

    Пьяный россиянин напал с тесаком на полицейских в Южной Корее

    Овечкин оценил приближение к юбилейному матчу в НХЛ

    Прилепин заявил о планах попасть на фронт в ноябре

    Спасатель высказался о судьбе бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи

    Малышева запретила россиянам выходить из дома без презерватива

    Стало известно о смерти обманувшего Долину мошенника

    Клуб НБА с россиянином в составе проиграл в домашнем матче

    Российские войска уничтожили артиллерийскую установку ВСУ

    Овечкин повторил очередной рекорд Гретцки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости