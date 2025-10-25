Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:28, 25 октября 2025Спорт

Овечкин повторил очередной рекорд Гретцки

Овечкин забросил 126-ю шайбу в октября и повторил рекорд Гретцки
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Russell LaBounty / Reuters

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который принадлежал канадскому форварду Уэйну Гретцки. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеист отличился голом на 42-й минуте в гостевом матче НХЛ с «Коламбусом». Заброшенная в этом матче шайба стала для Овечкина 126 по счету в октябре, что стало повторением рекорда Гретцки.

В этом сезоне Овечкин отметился двумя шайбами. Всего на счету хоккеиста 899 забитых шайб в НХЛ.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 5:1. Встреча прошла в ночь на 25 октября. Помимо Овечкина за «Вашингтон» отличились Джон Карлсон, Джастин Сурдиф, Том Уилсон и Коннор Макмайкл.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В многоэтажке в Сочи раздался мощный взрыв. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами оказался ребенок

    Спасатель высказался о судьбе бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи

    Малышева запретила россиянам выходить из дома без презерватива

    Стало известно о смерти обманувшего Долину мошенника

    Клуб НБА с россиянином в составе проиграл в домашнем матче

    Российские войска уничтожили артиллерийскую установку ВСУ

    Овечкин повторил очередной рекорд Гретцки

    Британский суд огласил приговор поджигателям склада украинских компаний в Лондоне

    Европу уличили в отсутствии плана действий по спасению Украины

    Крупное скопление бойцов ВСУ уничтожили ударом РСЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости