Овечкин повторил очередной рекорд Гретцки

Овечкин забросил 126-ю шайбу в октября и повторил рекорд Гретцки

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который принадлежал канадскому форварду Уэйну Гретцки. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеист отличился голом на 42-й минуте в гостевом матче НХЛ с «Коламбусом». Заброшенная в этом матче шайба стала для Овечкина 126 по счету в октябре, что стало повторением рекорда Гретцки.

В этом сезоне Овечкин отметился двумя шайбами. Всего на счету хоккеиста 899 забитых шайб в НХЛ.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 5:1. Встреча прошла в ночь на 25 октября. Помимо Овечкина за «Вашингтон» отличились Джон Карлсон, Джастин Сурдиф, Том Уилсон и Коннор Макмайкл.

