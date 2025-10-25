Культура
12:50, 25 октября 2025Культура

Раскрыт райдер подорожавшего Крида

Крид требует в райдере личного кальянщика с 2 кальянами и шампунь своей марки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) в своем райдере требует сопровождения личного кальянщика с двумя кальянами и наличие шампуня собственной марки в гостиничном номере. Желания артиста раскрывает Telegram-канал SHOT.

Также Криду требуется передвижение только на Mercedes-Maybach S-Класс, Merсedes V-Класс Lux не старше трех лет с ортопедическими подушками в салоне. Проживание только в президентском люксе 5-звездочного отеля с широкими кроватями и шторами black-out. Организаторы должны обеспечить рэпера круглосуточной охраной у гостиничного номера.

Артист поднял стоимость частного выступления после скандального шоу и последующего конфликта с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Год назад Крид получал за корпоратив 10 миллионов рублей, сейчас ценник подорожал до 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ему присвоили почетное звание заслуженного артиста Республики Башкортостан.

Конфликт певца и Мизулиной начался после выступления рэпера на концерте в Москве. Мизулина сравнила мероприятие с голой вечеринкой, а также призвала правоохранительные органы проверить концерт. Музыкант в ответ заявил, что не считает танцевальный номер событием, которое способно повлиять на семейные ценности. Мизулина затем обвинила Крида в рекламе казино, связав это с Вооруженными силами Украины.

