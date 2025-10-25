Роднина назвала самую неприятную проблему российского спорта

Роднина: Отстранение от турниров — самая неприятная проблема российского спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала самую неприятную, по ее мнению, проблему российского спорта. Ее цитирует Metaratings.

«Отстранение от международных стартов — самая неприятная проблема российского спорта. Она порождает другие проблемы», — заявила Роднина. Она отметила, что министр спорта России Михаил Дегтярев много делает для того, чтобы российские спортсмены вернулись к участию в международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что российских спортсменов отказались допустить на Паралимпийские игры 2026 года в Италии. Решение было принято четырьмя международными федерациями, которые представляют включенные в программу Паралимпиады 2026 года виды спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.