Россиян предупредили об опасном типе инвестиций с риском потери денег

Инвестор Федореев: Вложения в NFT подогревают эмоции, но не создают капитал

Внимание инвесторов все чаще привлекают нестандартные способы приумножить капитал: коллекционные кроссовки, редкие комиксы, однако на практике большинство таких вложений не имеют реальной стоимости, рассказал основатель краудлендинговой платформы «ВДело» Сергей Федореев. Об опасном типе вложений с риском потери денег специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Людей притягивает простая идея — купить дешево и продать дорого. Проблема в том, что это не инвестиции, а форма развлечения. Игровые скины, NFT и мем-токены не генерируют прибыль и не обеспечены активами. Их цена существует, пока есть внимание к теме. Стоит аудитории остыть или владельцу платформы поменять правила — стоимость обнуляется», — предупредил Федореев.

Инвестор напомнил, что именно так случилось с рядом мем-токенов с участием знаменитостей: большая часть монет упала более чем на 90 процентов от своего максимума.

«Похожим образом работает и рынок коллекционных вещей. Пока за брендом или продуктом стоит хайп, покупатели готовы платить больше. Но стоит тренду смениться — и предметы превращаются просто в дорогие сувениры», — добавил он.

Такие вложения подогревают эмоции, но не создают капитал. Это не инвестиции, а азарт — и относиться к ним стоит именно так. Если хочется поиграть в риск, лучше заранее понимать: это трата на удовольствие, а не на будущее Сергей Федореев основатель краудлендинговой платформы «ВДело»

Для тех, кто действительно хочет приумножить капитал, Федореев рекомендовал выбирать инструменты с прозрачной доходностью и реальной экономикой — например, облигации, краудлендинг, акции компаний, где вложения направляются в работающий бизнес. Специалист объяснил, что в этом случае инвестор понимает, куда идут его деньги, на какой срок и какой доход он получит.

«Хайповые инвестиции дают эмоции, но редко дают результат. Если цель — стабильность, стоит вкладываться не в моду, а в бизнес», — заключил собеседник.

