21:48, 25 октября 2025Спорт

Россиянин поставил на андердога и выиграл 3,7 миллиона рублей

Игрок поставил на «Линкольн» в Лиге конференций и выиграл 3,7 миллиона рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Henryk Lipinski / IMAGO / Globallookpress.com

Игрок букмекерской компании сделал ставку на победу «Линкольна» из Гибралтара в матче второго тура общего этапа Лиги конференций против польского «Леха» с коэффициентом 12,50. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

«Линкольн» являлся андердогом, так как до этого никогда не выигрывал в еврокубковых матчах. Счет на 33-й минуте открыл нападающий гибралтарцев Кике Гомес, а форвард Микаэль Исхак сравнял с пенальти на 77-й. Решающий момент наступил на 88-й минуте, когда защитник Кристиан Рутьенс принес хозяевам сенсационную победу — 2:1.​

Благодаря этому исходу ставка клиента зашла по высокому коэффициенту, и на его счет было зачислено 3,7 миллиона рублей. Номинал пари составил 300 тысяч рублей, что при выборе явного андердога обеспечило крупный выигрыш.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ стран мира по объему букмекерского рынка. По данным BBC News Brasil, Россия занимает четвертое место в мире по доходам букмекеров, уступая только США (17,3 миллиарда долларов), Великобритании (9,9 млрд) и Италии (4,6 млрд). Топ-5 замыкает Бразилия (4,1 млрд).

