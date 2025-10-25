Спорт
00:31, 25 октября 2025Спорт

Россиянка выиграла золото на чемпионате мира по борьбе

Юлия Герасимова (редактор)
Елизавета Петлякова (вторая справа)

Елизавета Петлякова (вторая справа). Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россиянка Елизавета Петлякова выиграла золото на молодежном чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23-х лет в Сербии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной схватке турнира в категории до 65 килограммов Петлякова победила китаянку Юкьи Рао. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Ранее стало известно, что россиянка Валерия Трифонова стала серебряным призером чемпионата в категории в категории до 76 килограммов. Трифонова уступила американке Кайли Уэлкер со счетом 0:10.

Соревнования в Нови-Саде проходят с 20 по 27 октября. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.

    Все новости