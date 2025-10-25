Россиянка выиграла золото на чемпионате мира по борьбе

Россиянка Петлякова завоевала золото на молодежном чемпионате мира по борьбе

Россиянка Елизавета Петлякова выиграла золото на молодежном чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23-х лет в Сербии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной схватке турнира в категории до 65 килограммов Петлякова победила китаянку Юкьи Рао. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Ранее стало известно, что россиянка Валерия Трифонова стала серебряным призером чемпионата в категории в категории до 76 килограммов. Трифонова уступила американке Кайли Уэлкер со счетом 0:10.

Соревнования в Нови-Саде проходят с 20 по 27 октября. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.