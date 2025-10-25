Собянин сообщил о поражении еще одного БПЛА

Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку еще одного украинского беспилотника, летевшего на российскую столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил о поражении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). До того средства ПВО сбили еще два беспилотника: около 02:34 и 03:14 по московскому времени.

Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона.